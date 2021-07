Sconfitta con il Napoli, Gnabry non fa drammi: "Lavoriamo insieme da una settimana, ci serve tempo"

Il calciatore del Bayern Monaco, Serge Gnabry, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa in amichevole dai bavaresi per 0-3 contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Delusi per la sconfitta? Certo, siamo un po' frustrati. Giochi sempre cercando di vincere le partite. Ora si tratta di addestrare insieme determinati processi, non siamo ancora riusciti a farlo spesso. Poi tutto andrà a migliorare.

Abbiamo appena trascorso una settimana insieme, è ovvio che le cose non funzionino ancora. Per questo abbiamo bisogno di un po' di tempo e di più partite, poi ci ritroveremo".