Alvino: "Juventus non iscritta in Serie A? Mi faccio frate trappista. Gravina offensivo per un motivo"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Questione Superlega? Se non iscrivono la Juventus in Serie A io mi faccio frate trappista. Non esiste una cosa del genere, ma ripeto, se dovesse succedere allora io mollo tutto, il mio mestiere, non faccio più nulla e mi dedico a questo. Non accadrà, poi vedremo e mi fare sapere come evolverà la situazione".

"Gravina è andato con il piattino a chiedere aiuti al Governo, ma sarebbe un'offesa per tutte quelle persone che hanno veramente subito la crisi della pandemia. Quelli che prendono mille euro al mese, cosa devono dire? Gravina la smettesse e proponesse una riforma seria del sistema calcio italiano, senza chiedere l'elemosina con il piattino. Ci sono società che fanno debiti su debiti, questa situazione imbarazzante va arginata".