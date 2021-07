Il Torino cerca rinforzi: Juric ha chiesto un calciatore del Napoli! I dettagli

Una delle squadre che si appresta a candidarsi come possibile sorpresa per il prossimo campionato di Serie A è il Torino. I granata sono scatenati sul mercato: nelle scorse ore hanno infatti chiuso per l'acquisto in prestito di Pjaca dalla Juventus, ma non è finita qui.

I granata pare abbiano anche proposta circa 12 milioni al Bologna per Orsolini, mentre per il ruolo di prima punta, l'obiettivo indicato dal tecnico Ivan Juric è Andrea Petagna del Napoli.

L'attaccante azzurro parte in terza battuta nello scacchiere di Spalletti, dietro Osimhen e Mertens. Il Napoli, anche per fare mercato, potrebbe decidere di cedere il centravanti d'innanzi ad una buona offerta, per poi investire in altri ruoli come il terzino o il centrocampista.