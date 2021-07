Il tesoretto dei calciatori tornati dai prestiti: Malcuit, Ounas e Tutino possono essere decisivi

Il calciomercato di quest'anno procede a rilento per tutte le formazioni di Serie A. Le difficoltà economiche dovute al Covid-19 non permettono spese folli, ecco perché uno dei vari centrocampisti accostati al Napoli come Koopmeiners, Zakaria, Thorsby o Berge, potrà arrivare soltanto in caso di cessione di un big.

Eppure - secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino - in casa Napoli si starebbe profilando un'altra strategia. Provare a cedere a titolo definitivo quei calciatori rientrati dai prestiti, come Tutino, Ounas e Malcuit, in modo da reperire il tesoretto necessario per fare acquisti.

Non si parla di cifre altissime, forse poco più di 10 milioni di euro. Ovvero quanto basta per provare a chiudere un paio di acquisti in prestito, senza obbligo di riscatto.