CICIRETTI PORDENONE - Si sblocca il mercato in uscita del Napoli, seppur per operazioni minori. Uno dei calciatori in esubero in rosa è Amato Ciciretti, che ha anche preso parte al ritiro di Dimaro.

Addio Napoli, Amato Ciciretti passa al Pordenone

Ebbene per la punta esterna è stato appena trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Ciciretti sta per trasferirsi al Pordenone. L'attaccante firmerà un contratto di tre anni con il club friulano.