UFFICIALE - Un giovane cambia squadra: il Napoli lo cede in prestito in Serie B

Attraverso i propri canali ufficiali, il "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante." Sarà un anno di prestito secco e si cercherà di tornare a Napoli con maggiore esperienza e forza.

Per Alessio Zerbin, dopo esser passato a Cesena nel 2019 e alla Pro Vercelli nel 2020, è il terzo prestito da quando è arrivato al Napoli. Ancora ferme a 0 le presenze con la società azzurra mentre 8 sono i goal siglati in giro per l'Italia. Sarà un ulteriore banco di prova per l'attaccante originario di Novara, dove incontrerà Fabio Grosso ed una piazza molto importante.