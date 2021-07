Vecino sull'Inter: "Ho percepito grande entusiasmo da Inzaghi. Voglio ritrovare continuità"

Matis Vecino, centrocampista dell'Inter, è stato al centro delle trattative di mercato tra Napoli ed Inter a lungo tempo, ma ormai pare quasi certamente sfumata questa possibilità. L'uruguagio ha rilasciato un'intervista a Inter Tv svelando le sue sensazioni in vista della prossima stagione:

"Sono molto contento di tornare, di essere qui e rivedere i compagni con i quali non stavo insieme da tanto tempo. Abbiamo grande entusiasmo e grande carica per la nuova stagione".

Hai già dialogato con Inzaghi?

"Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L'obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione".

Come stai adesso? Quanto è stato importante giocare con continuità in Copa America?

"Quando si rientra da un lungo infortunio si cerca subito di trovare continuità, l'esperienza in nazionale è servita anche a questo, per riprendere il ritmo. Ovviamente l'eliminazione dell'Uruguay ai rigori è stata amara, ma sono stato felice per Lautaro, protagonista con la vittoria".