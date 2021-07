Venerato conferma: "Riavviati i contatti con Tsimikas. Il Liverpool ha fatto sapere una cosa al Napoli"

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

"Ritorna di moda Tsimikas, che piaceva anche a Gattuso. In attesa di capire cosa può accedere con Emerson Palmieri, che resta la priorità, il Napoli ha fatto un sondaggio col Liverpool per avere il giocatore in prestito, e i Reds, ad oggi, hanno declinato la proposta di prestito secco. Il calciatore può essere ceduto a titolo definitivo, oppure con prestito con obbligo.

Arrivano, invece, smentite su Moreno: non piace al Napoli. Viceversa, Olivera interessa, ma non alle cifre richieste dal Getafe".