UFFICIALE - Un giovane saluta la Primavera: il Napoli l'ha ceduto in Serie D!

Raffaele Virgilio, centrocampista della Primavera azzurra, approda al Sorrento.

Classe 2002, centrocampista centrale spesso impegnato anche da difensore, Virgilio passa al Sorrento dopo l’esperienza nel settore giovanile del Napoli, col quale è cresciuto arrivando fino alla Primavera dopo essersi formato nel vivaio dell’Avellino. Per un giovane come lui, Sorrento sarà certamente un'opportunità per farsi notare. Ecco le sue parole:

“Sono carico e motivato per questa nuova esperienza, questa è una piazza importante e spero di fare molto bene con questa maglia. Darò il massimo per ripagare la fiducia".