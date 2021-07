Mertens salterà la prima parte di stagione: svelato quando tornerà

Più complicato di quello che poteva sembrare, l'intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra per Dries Mertens lo costringerà a saltare le primissime partite della nuova stagione. Ed è proprio questa la notizia riportato dal Corriere dello Sport sul possibile rientro da parte del belga.

Dopo numerosi episodi che hanno visto come soggetto principale la sua spalla, l'attaccante della nazionale belga e del Napoli ha deciso di sottoporsi ad un intervento per eliminare per sempre le noie alla spalla sinistra. Sarà dunque costretto a tornare dopo l'inizio della prossima stagione, in concomitanza dei primi impegni europei e probabilmente insieme al suo compagno di squadra Diego Demme (per lui problema più grave al ginocchio)

Ecco le parole del noto giornale: "Mertens sa bene quale percorso lo aspetterà: più o meno, finirà per ritrovarsi con Diego Demme verso fine settembre o inizio ottobre a bordo campo, per spingere Spalletti a tenerlo d’occhio. Quando il mercato sarà abbondantemente chiuso, e a quel punto nessuno ne parlerà più, si apriranno le porte dell’infermeria del Napoli: rinforzi (ri)fatti in casa".