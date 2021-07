Ghoulam sta tornando! Quasi certa la sua presenza a Castel di Sangro

Sono passati 141 giorni dall'ultima operazione al crociato per Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli che nel corso della sua permanenza partenopea ha dovuto lottare continuamente con numerosi guai fisici. L'algerino è caduto e si è rialzato più volte e non ha mai mollato nemmeno dopo l'ultima batosta, pronto a tornare a galoppare sulla fascia.

E dunque pare che l'ennesima luce in fondo all'ennesimo tunnel sia arrivata, come scritto dal Corriere Dello Sport, il terzino sinistro ci sarà quasi certamente nel ritiro di Castel di Sangro, che avrà inizio il 5 agosto e terminerà il 15 agosto. Ecco le parole del noto giornale:

"Sono trascorsi già 141 giorni dall'ennesimo intervento di una carriera disagiata, ma dal momento in cui si rimetterà a correre, ne avrà bisogno di un’altra trentina prima di potersi lanciare liberamente in valutazioni tecniche ed atletiche. E dopo una serie di accidenti, non è forse il caso di accelerare, né di avere fretta".