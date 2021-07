Il calciomercato del Napoli in questi giorni gira intorno al nome di Gennaro Tutino. L'attaccante azzurro è molto richiesto e nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro.

Calciomercato Napoli, Salernitana e Parma su Tutino

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli intanto smentisce l'interesse del Monza il giocatore. Per la radio ufficiale del Napoli restano in corsa il Parma e la Salernitana per il classe '96. Il club granata chiede l'attaccante del Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre i ducali hanno offerto circa 5 milioni di euro, ma il club azzurro ne chiede 10.