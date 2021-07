Alvino rivela: "Contro il Bayern ci sarà un giovane a centrocampo, vi dico chi gioca!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, fornendo alcuni interessanti aggiornamenti sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli che vedremo col Bayern Monaco e il Wisla Cracovia sarà quello che nell'idea di Spalletti abbia un po' assorbito le sue linee guida. Non ci saranno i giocatori titolari, bisognerà andare a pescare tra qualche giovane, ad esempio contro i tedeschi vedremo un Napoli inedito. Il mister a sorpresa potrebbe schierare Gaetano dal primo minuto, mentre Zielinski con ogni probabilità sarà invece schierato in una nuova posizione da centrocampista centrale.

Mercato? La priorità sul mercato resta il terzino sinistro. Il mio timore è che ora il Napoli ha in rosa in quel ruolo Mario Rui e Ghoulam che hanno ingaggi alti. Il Napoli spende tanti soldi per avere due giocatori dei quali uno ai box e l'altro che spesso ha deluso le aspettative. Il desiderio di Spalletti resta Emerson Palmieri, ma con un'operazione last minute come quella di Bakayoko dell'anno scorso o con qualche altra operazione creativa".