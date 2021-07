Serie A contro il Governo: torna di moda una vecchia proposta di De Laurentiis

Sta facendo enormemente discutere il tema legato alla riapertura degli stadi in Serie A da parte del Governo. Non perché si voglia continuare a giocare tra gli spalti vuoti - anzi - ma perché i presidenti dei club vorrebbero che le tribune si riempissero maggiormente.

In particolare, ha destato parecchio scalpore la decisione di stabilire comunque un metro di distanza tra un tifoso e l'altro (oltre alla necessità di presentare il Green Pass). Infatti, così facendo, la capienza massima non raggiungerebbe il 50%, ma una percentuale molto più bassa.

Secondo Il Corriere dello Sport, quindi, le società di Serie A sono estremamente contrarie alla decisione sul distanziamento, prediligendo una distribuzione dei tifosi "a scacchiera".

Se la situazione non dovesse migliorare, ecco che qualcuno starebbe pensando di riesumare una vecchia proposta fatta dal presidente del Napoli De Laurentiis. Sarebbe una soluzione estrema, in quanto si tratterebbe dello sciopero. La sensazione, in ogni caso, è che questo sia soltanto il primo capitolo della vicenda e che i giorni a venire saranno ricchi di nuove discussioni.