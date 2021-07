Infortunio per Demme, la Gazzetta sicura: "Deve cambiare la strategia su una cessione"

L'edizione online della Gazzetta dello Sport traccia un resoconto su quelle che dovranno essere le prossime mosse di mercato del Napoli, soprattutto dopo l'infortunio di Diego Demme che potrebbe lasciarlo fuori per circa un paio di mesi.

"Demme salterà almeno le prime 6 partite di Serie A - si legge sulla versione online de La Gazzetta dello Sport -. A questo punto il 'tutti cedibili al prezzo giusto' di De Laurentiis dovrà ammettere delle deroghe, perché soprattutto a centrocampo le opzioni per Spalletti si limitano a Fabian Ruiz e Lobotka per i due posti in mediana, dove potrebbero essere adattati Elmas e Zielinski. Insomma, Fabian dovrà essere dichiarato incedibile altrimenti Spalletti si ritroverebbe con una squadra decisamente depotenziata".