Preoccupazione per il Bari dei De Laurentiis, ben 9 positivi: stravolto il ritiro

Preoccupazione in casa Bari per la situazione Covid in squadra. I galletti sono in ritiro in Trentino, ma al momento sono ben 9 i positivi registrati nel gruppo squadra dei biancorossi e dovranno abbandonare il precampionato per seguire le norme di contenimento. Di seguito il comunicato del club:

"SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriori positività fra soggetti già isolati.

La Società, in accordo con la APSS di Trento, ha predisposto tre mezzi specifici per il trasporto protetto dei pazienti Covid-19, che consentiranno ai 9 ’casi’ di raggiungere la sede scelta dagli stessi per trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio previsto dal protocollo. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra".