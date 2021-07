Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Fossi nel Napoli non mi priverei mai di un calciatore come Kalidou Koulibaly, lui è un grande fuoriclasse. Uno di quei giocatori che arricchisce una squadra, non va assolutamente venduto perché sposta gli equilibri di una squadra. Non farei mai a meno di uno come lui".

"Devo dire che ha dimostrato in maglia azzurra le sue grandissime qualità. Non ce ne sono in giro con le sue grandissime qualità, per questo dico che se il Napoli vuole ambire a grandi traguardi non può fare a meno di lui. È un giocatore unico, ha ragione Spalletti a pressare per la sua conferma".

"Donnarumma? Non l'ho sentito ancora dopo l'Europeo vinto con la Nazionale di Mancini. Il suo passaggio al PSG? Normale, una questione di scelte. Nel calcio moderno non esistono più bandiere".