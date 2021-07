Napoli-Pro Vercelli, la probabile formazione: Spalletti ridisegna la difesa

Il Napoli scenderà in campo domani pomeriggio alle ore 17.30 per disputare la seconda amichevole prevista in questo ritiro di Dimaro. A sfidare gli azzurri sarà la Pro Vercelli, club che milita in Serie C. Dunque test decisamente più probante rispetto a quello giocato contro i dilettanti della Bassa Anaunia.

Spalletti dovrà fare a meno di Kevin Malcuit e Kostas Manolas che hanno lavorato a parte negli ultimi allenamenti. Dovrebbe restare fuori dalla partita anche Gennaro Tutino che oggi pomeriggio ha accusato alcuni fastidi muscolari.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.