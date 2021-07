Spalletti fiducioso su Insigne: "Aspettiamo l'incontro con il presidente"

Durante l'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi presenti, il nuovo allenatore partenopeo ha espresso la sua opinione sulla situazione che vede Insigne al centro di diverse voci di mercato:

"Prima si devono incontrare il presidente e Lorenzo per parlare di 'situazione'. Sono convinto che due personalità così spiccate troveranno un punto da dove poter ripartire. Dobbiamo aspettare che avvenga l'incontro e poi ascoltare cosa si diranno. Allo stato attuale dei rapporti non vi è alcun problema, ci saranno dopo l'appuntamento forse. Non sono né ottimista né pessimista, tutto ciò dipende dall'esito dell'incontro."