LIVE - Conferenza da Dimaro, le parole di Spalletti

Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano sono i 3 protagonisti dell'incontro serale tra squadra e tifosi qui a Dimaro. Segui il nostro live:

Il primo a parlare è proprio il mister Spalletti:

Un piacere essere qui, il piacere è nostro il nostro lavoro passa attraverso i pensieri e le emozioni dei tifosi. Siamo felici di essere qui.

Come Ho già ricevuto mezza risposta dal mio gruppo, hanno confermato le mie aspettative iniziali. Napoli è una piazza importante e potrebbe sembrare difficile da sopportare, ma è sentendo il vostro fiato sul collo che ci sentiamo più carichi.

Pensa che mettere gli audio tra arbitro e var sia possibile ? E poi crede che il tempo effettivo crede sia utile ?

Sulla possibilità dell'audio non lo so se darebbe ulteriore difficoltà per risolvere le situazioni. Invece reputo possibile il tempo effettivo, bisogna dare seguito alla rivoluzione delle sostituzioni. Sarebbe tutto più bello e si eliminerebbero polemiche sul tempo totale.

In questi primi giorni abbiamo visto molta attenzione alla fase difensiva. É una sua prerogativa o è rimasto scandalizzato dagli errori della scorsa stagione?

Facciamola finita con la partita del Verona. Abbiamo già dato come rabbia e delusione. Le partite passano per non ripassare più, deve essere chiaro a tutto il gruppo perché bisogna sfruttare il tempo che abbiamo davanti divertendoci. Ho quasi tutti i difensori centrali e quasi tutti i terzini, dunque posso forzare maggiormente in quella zona, fissando i concetti fondamentali.

Mister ci ha pensato attentamente al rapporto con il nostro presidente ? Lei è un duro, il nostro presidente è un durissimo.

Io nel mio ruolo vorrei avere calciatori più forti possibile, se si riesce ad avere un opinione comune si va avanti. Più calciatori forti abbiamo più risultati otterremo. É semplice.

Non riesco a capire le caratteristiche di Elmas

Non riesce a capirle perché ne personifica troppe. Riesce a stare bene in più ruoli, codifica parte e lo porta a casa. A volte non è un merito saper fare tante cose, ma qui siamo probabilmente dinanzi ad un fenomeno.