Sindaco Caserta, Marino: "Casertana uscita dall'istanza fallimentare, vi spiego cosa serve per salvare la squadra"

Carlo Marino, sindaco di Caserta, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Ecco quanto evidenziato:

"Raccontiamo bene l'iter sulla Casertana. Abbiamo risistemato lo stadio anche grazie alle universiadi, successivamente abbiamo fatto il campo in erba sintetica e poi è partito il progetto del nuovo stadio, un'opera da 54 milioni di euro e siamo per partire con l'evidenza pubblica. La città vuole avere una chiarezza sull'impiantistica, metteremo a disposizione del progetto sportivo una grande impiantistica.

Nel mese di febbraio, per la Casertana Calcio, viene depositato un ricorso di istanza di fallimento da un creditore al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Casertana paga la cifra richiesta, ovvero 14 mila euro. La Casertana è uscita dall'istanza di fallimento solo da pochi giorni, questo è il motivo per cui non poteva ricevere una fideiussione. C'è stato anche un percorso di ristrutturazione del debito. La Casertana ha messo un buon avvocato davanti al Collegio di Garanzia, l'avvocato Grassani e ci credono fortemente.

Se entro il 28 la Casertana potrà depositare la fideiussione, è da qualche giorno lo può fare, allora il percorso potrebbe essere ancora più semplice. Se la Casertana si salva, allora brindiamo. Se non accadrà, farò un avviso pubblico che possano mettere il progetto sportivo e quello tecnico che metta al centro il nuovo stadio. Deciderà la città qual è il progetto migliore. Sono già arrivate molte cordate: mi deve essere messo formalmente per iscritto l'impegno, altrimenti non ci sarà una squadra in D qualora si dovesse perdere il ricorso al Collegio di Garanzia".