LIVE - Politano: "Deluso per la mancata qualificazione in Champions. Vi dico cosa è successo in Napoli-Verona"

Più deluso per la mancata convocazione o per la mancata qualificazione Champions del Napoli?

"Sono più deluso per il Napoli. Purtroppo ce l'abbiamo messa tutto ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo. C'è moltissima delusione. Napoli-Verona? Purtroppo è stata una partita sbagliata. Quest'anno purtroppo tante squadre hanno lasciato punti con le piccole, ma sono sicuro che ci rifaremo.

L'obiettivo è cercare di vincere tutte le partite e sicuramente rientrare tra le prime quattro. Poi ci saranno anche l'Europa League e la Coppa Italia. Vogliamo dare il massimo in tutte le competizioni".

Un tifoso a Politano: "Calci meglio i rigori di Bernardeschi, fammi una promessa: l'anno prossimo metticela tutta per andare ai Mondiali".

Cosa ci sta trasmettendo il mister? Grande entusiasmo, l'avevo già avuto all'Inter. La sua idea è quella di giocare sempre il pallone, andare in avanti e fare grande calcio. Se ho sentito Insigne? Quasi tutti i giorni l'ho sentito nel corso dell'Europeo, anche con Giovanni Di Lorenzo. Ho fatto i complimenti ad entrambi, hanno fatto un grandissimo Europeo e sono contento che siano con noi".