Spalletti su Koulibaly: "Incatenatemi per tenerlo"

Nel corso dell'evento in Piazza della Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi, il mister ha risposto in modo simpatico a una domanda che riguardava la possibile cessione di Kalidou Koulibaly. "Incatenatemi per tenerlo" è stata la risposta del tecnico alla domanda "Mister, terrebbe Koulibaly?". Una risposta che ha fatto ridere molti tifosi presenti in piazza.

Spalletti, inoltre, rispondendo ad altre domande riguardanti il mercato, ha anche parlato dell'organico a sua disposizione e dei possibili nuovi innesti.

"Per quanto mi riguarda, bisogna comporre una rosa compatta per sopperire a tutte le avversità. Cercherò di ascoltare le qualità dei singoli calciatori e delle loro esigenze. Lo metterò insieme alla mia idea di calcio senza snaturare le qualità di questo gruppo. Terrò conto anche del gruppo in maniera corale, tenendo presente tutto".