Ahmedhodzic, seguito dal Napoli, si racconta: "Voglio crescere in Italia"

Anel Ahmedhodzic, difensore classe 1999 del Malmo, è finito nel mirino del Napoli secondo quanto riportato qualche giorno fa dal portale Goal. Il calciatore ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb, raccontandosi a 360 gradi:

Sull'interesse di Napoli e Atalanta: "Ho sentito dell'interesse dall'Italia e dei rapporti tra alcuni club e il mio agente. Fa molto piacere sapere dell'interesse da parte di società dei più grandi campionati. E questo per me è una conferma di quanto abbia fatto bene".

Su un futuro in A: "Pare che l'Italia possa essere la mia futura destinazione, ma nulla è detto per cui tutto è da vedere. Adoro il calcio italiano, sia la Serie A che la Nazionale che ha fatto grandi cose arrivando persino a vincere gli Europei".

Sulle sue caratteristiche: "Difficile parlare di me ma direi che non sento lo stress. Il mio test più difficile è stato contro la Francia avendo come avversario diretto Mbappé. Volevo assolutamente misurarmi contro un campione di statura mondiale e ho dimostrato di saper reggere il confronto. Mi è piaciuto sfidarlo, duellare, ed è una cosa che mi ha dato voglia di provare ancora esperienze così".