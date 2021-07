Pescara, nel mirino due calciatori del Napoli: la situazione

Rinforzi in arrivo per Gaetano Auteri. Come riportato da Sky Sport, il Pescara sta trattando con il Napoli due attaccanti azzurri, entrambi classe 1995.

Il primo è Eugenio D'Ursi, proveniente dal Bari dove è stato due stagione e lanciato dai tempi di Catanzaro proprio dal tecnico biancazzurro. Il secondo è Franco Ferrari, attaccante argentino che quest'anno ha conquistato la Serie B con il Como. Entrambe le operazioni sono in dirittura d'arrivo.