RAI - Emerson sempre più vicino, due i nomi per sostituire Bakayoko

Paolo Paganini, giornalista di RAI Sport, ha parlato durante la trasmissione "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Emerson Palmieri? La sua situazione è simile a quella di Locatelli. Emerson ha raggiunto un accordo con il Napoli, ha parlato con Spalletti, sa che al Napoli ritrova un tecnico che lo ha valorizzato. C’è però il problema del prezzo, 15-18 milioni di euro, che il Napoli valuta ancora troppo. Penso che in ogni caso l’affare si chiuderà perché c’è la volontà del giocatore di venire al Napoli e poi sono comunque soldi che entrano nelle casse del Chelsea. I rapporti Chelsea-Napoli sono buoni e infatti potrebbe entrare nella trattativa anche Bakayoko".

"Koopmeiners e Zakaria? Uno dei due può arrivare per sostituire Bakayoko. Su Koopmeiners c’è la concorrenza dell’Atalanta, mentre Zakaria, che è un giocatore molto fisico, farebbe proprio al caso di Spalletti perché ha delle caratteristiche simili a quelle di Bakayoko".

"Insigne e il rinnovo? Il Napoli non deve fare come ha fatto il Milan con Donnarumma. Da parte del Napoli ci deve essere la volontà di trovare un accordo. Insigne sta cercando di chiudere l’ultimo vero contratto importante della sua carriera. Insigne guadagna 4,5 milioni e non credo che voglia discostarsi da questa cifra, anzi, penso che voglia un aumento, ma situazione economica del Napoli non è molto positiva. Ci deve essere una sorta di accondiscendenza da parte di entrambe le parti nell’arco di qualche mese. Insigne se non trova l’accorda entro fine anno può firmare con qualsiasi squadra a partire dal primo di febbraio. Boga e Berardi potrebbero essere due profili che potrebbero sostituirlo.".