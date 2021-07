Lobotka, che trasformazione: quanti chili ha perso lo slovacco

Il Napoli si sta preparando a Dimaro in vista dell'inizio della prossima stagione. Dal Trentino emergono subito delle novità e una di queste riguarda Stanislav Lobotka.

Il centrocampista azzurro, acquistato per 20 milioni più bonus a gennaio 2020, ha collezionato soltanto 29 partite in un anno e mezzo. Apparso più volte fuori forma e con qualche chilo di troppo, la sua esperienza con la maglia del Napoli non è mai entrata nel vivo.

Lo slovacco, però, si è presentato al ritiro di Dimaro nettamente più magro ed è apparso subito in splendide condizioni fisiche. Nel match amichevole contro la Bassa Aunania è stato uno dei migliori in campo, dimostrando un certo dinamismo.

Dopo aver disputato l'Europeo con la propria Nazionale, Lobotka sembra un altro giocatore. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex centrocampista del Celta Vigo avrebbe perso ben 6 chili grazie al programma di Vincenzo Monda e Marco Rufolo, i nutrizionisti dello staff del dottor Canonico.