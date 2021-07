Benvenuti: "Attenzione alla genialata di Spalletti: due gli indiziati ad un cambiamento"

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto dichiarato:

"Mi sto interrogando da tempo dopo l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, facciamo attenzione alla grande genialata del tecnico di Certaldo. Lui non è nuovo a certe sorprese. Alla Roma trasformò Francesco Totti in falso nove, lo stesso ultimo Nainggolan deve molto al tecnico, vista la trasformazione del belga".

"Potrebbe essere Demme, lo stesso Zielinski che è un signor giocatore, ma non dimenticherei anche Osimhen, un centravanti atipico che potrebbe essere trasformato da Spalletti. Ricordatevi di Perrotta alla Roma, non aveva tecnica sopraffina, ma venne letteralmente cambiato dal tecnico di Certaldo".

"Elmas è un altro calciatore molto interessante, l'obiettivo è avere due calciatori per posizione nei ruoli chiave. Elmas è un giocatore molto particolare come Demme, su di loro Luciano sta facendo un pensierino: sono i maggiori indiziati ai cambiamenti. Non vi stupirete di vedere la lavagna tattica in conferenza stampa, lui spiegherà come muove i giocatori".