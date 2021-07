Bargiggia: "Insigne, De Laurentiis vuole isolare l'agente: ecco il suo piano"

Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia sul proprio sito web, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad incontrare Insigne al ritorno dalle vacanze, in ritiro a Castel Di Sangro ma senza la presenza del suo agente. Il noto giornalista scrive:

"Una scelta che denota forse una certa irrequietezza da parte di Lorenzo e della sua famiglia. In ogni caso, questa notizia, se confermata, avvalora quanto abbiamo scritto in questi giorni: ovvero, un certo nervosismo tra l’entourage del capitano del Napoli. Anche perché, al contrario, questa volta De Laurentiis è uscito allo scoperto con la piazza, spiegando piuttosto chiaramente la sua volontà di risparmiare senza guardare in faccia a nessuno. E, la sua strategia, com’era stato in qualche modo con Mertens lo scorso anno, porterebbe ad un incontro privato questa volta con Insigne, escludendo l’agente".

"La proposta che farà il patron sarà sulla base di 3 milioni più bonus per 4 anni. Attualmente Insigne guadagna 4.5 mln a stagione. Difficilmente, in queste fasi accetterà di sottoscrivere questo tipo di contratto al ribasso. Per il momento il Napoli non ha proposte per l’attaccante che, giova ribadirlo, è sul mercato come quasi tutti i suoi compagni".