Pedullà: "Il Napoli tratta solo un calciatore. Insigne e Koulibaly? Futuro incerto"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha risposto ad alcune domande dei tifosi del Napoli a SportItalia. Di seguito quanto evidenziato:

"Luciano Spalletti, al momento, ha fatto un solo nome alla società ed è quello di Emerson Palmieri. La società azzurra sta trattando solo il calciatore ora in forza al Chelsea. Altri affari dipenderanno da eventuali operazioni in uscita. Questa è la verità, non ci sono altre cose da dire per quello che concerne i possibili acquisti".

"Il futuro di Kalidou Koulibaly e di Lorenzo Insigne è in bilico. Per il senegalese la società azzurra valuterà le proposte che arriveranno. Per quello che concerne il capitano, occorrerà attendere il summit che avrà luogo tra l'entourage del calciatore e la proprietà. Al momento non possiamo dire di più, se ne saprà di più solo nelle prossime settimane".