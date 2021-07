Osimhen scatenato: quattro goal nel primo tempo, rapace d'area e un gran destro da fuori

C'è un autentico protagonista finora nel primo tempo di Napoli-Bassa Anaunia, che si è concluso per 7-0. Victor Osimhen non ha perso il feeling con il goal e ne ha segnati quattro in una sola frazione. Certo, gli errori dei calciatori avversari sono stati a volte palesi, ma Victor dimostra di avere ancora confidenza con la rete malgrado l'inattività degli ultimi due mesi.

Quattro goal diversi, due in profondità - la sua caratteristica migliore - uno in modo fortunoso con un tap-in ravvicinato a porta spalancata, un altro ancora con una botta da fuori area che si è insaccata all'angolino. In attesa di test più probanti e del rientro del gruppo intero, Osimhen c'è.