Napoli e Roma su Thuram: contatti con Raiola, ma il prezzo è alle stelle

Marcus Thuram potrebbe arrivare in Italia. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, l’attaccante starebbe per lasciare il Borussia Monchengladbach, squadra in cui milita attualmente.

La Roma avrebbe avuto contatti con il suo intermediario, Mino Raiola, ma lo stesso varrebbe per il Napoli, secondo ciò che si apprende dal quotidiano francese.

Tutti i club interessati all'esterno offensivo, però, sono frenati dalla richiesta di 25 milioni di euro per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Il contratto in scadenza nel 2023, inoltre, non aiuta molto a "giocare a ribasso" sul prezzo.

Il 24enne figlio di Lilian, che ha militato tra le file di Parma e Juventus tra gli anni '90 e gli inizi del 2000, resta dunque per il Napoli un'ipotesi poco concreta.