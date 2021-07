Gran goal di Palmiero, il più bello della giornata: bordata da 25 metri per l'azzurro

La partita tra Napoli e Bassa Anaunia si è conclusa per 12-0. Tante le indicazioni per Spalletti, malgrado la caratura bassa degli avversari, una rappresentativa dilettantistica locale. In attesa di test più probanti, il nuovo allenatore del Napoli ha avuto modo di far giocare quasi tutti gli elementi a disposizione. Due formazioni diverse per tempo, più gli ingressi di Machach e Folorunsho.

Il goal più bello è stato siglato da Luca Palmiero. Il centrocampista, la scorsa stagione al Chievo in Serie B, ha segnato con un bel destro dai venticinque metri che ha trovato il portiere avversario impreparato e ha strappato gli applausi dei 500 tifosi presenti a Dimaro.