Tenuta San Michele, un piccolo angolo di Paradiso immerso nella natura del Cilento

Nel Cilento, nella splendida Paestum, c'è un luogo incantato dove è possibile respirare l'aria della natura a pieni polmoni. Un posto meraviglioso, dove la frizzante atmosfera del mare si fonde con le verdeggianti distese di prato. In questo favoloso angolo di Paradiso sorge una perla incastonata nel paesaggio mozzafiato: è la Tenuta San Michele di Francesca Montillo. Le sere al chiaro di Luna e gli alberi di ulivo a fare da cornice, rendono questo un luogo magico dove ogni respiro è una carezza.

La struttura è organizzata ed estremamente funzionale. La Tenuta San Michele è stata totalmente ristrutturata, ma ha conservato lo stile anni '40 che rende speciale l'esperienza mista tra paesaggi e natura.

Passo dopo passo ci si fonde in questo polmone verde, dove si instaura un rapporto profondo, o meglio mistico, con l'ambiente.

Presso la Tenuta San Michele vivrete sensazioni di totale relax, con ossigeno puro. I sensi si fondono fino ad entrare in contatto con terra, acqua e aria. Un'esperienza magica, assoluta. Da non perdere.

Tenuta San Michele si trova in Via Fuscillo 84047 Capaccio Paestum, Campania. È possibile contattare la struttura per informazioni e prenotazioni attraverso il numero: 3927730432, oppure visitando la pagina Facebook.

LE FOTO: