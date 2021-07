Clamoroso in Serie A: divieto di utilizzo delle maglie verdi! Il motivo

Come riportato da calcioefinanza.it, dalla stagione 2022-23 sarà vietato, nelle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, ai calciatori di movimento di indossare divise da gioco di colore verde. La notizia ha generato molto clamore viste le tante divise e quindi squadre che incarnano nel verde i colori societari.

Ciò è dato dal fatto che la tonalità potrebbe risultare troppo simile a quella dell’erba e creare incomprensioni dispiacevoli sia ai telespettatori che alla terna arbitrale. Come scritto nell'Articolo 2 del nuovo regolamento teso a disciplinare le divise di gioco, non sarà possibile optare per il verde nelle divise della rosa.

Di seguito l'articolo completo: "Dalla stagione 2022/23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento". Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria".

Una scelta molto radicale da parte della Lega che dovrà passare al vaglio di società e tifosi vista la presenza di molte compagini che indossano il concitato colore verde. Non ci resta che attendere ed osservare i possibili sviluppi.