Primo allenamento a Dimaro: Spalletti invita i calciatori a salutare i tifosi

Il ritiro di Dimaro è partito questa mattina, poco dopo mezzogiorno, quando il Napoli ha fatto il suo arrivo all'Hotel Rosatti, struttura che ormai da dieci anni - con l'eccezione dell'ultimo - ospita gli azzurri. Una rosa fortemente rimaneggiata dagli impegni delle nazionali e imbastita di giovani per Luciano Spalletti.

Nel pomeriggio è iniziato il primo allenamento. Il gesto di Spalletti ha attirato le simpatie di molti tifosi: prima che la truppa raggiungesse il campo, infatti, l'allenatore ha invitato tutti i calciatori a porgere un saluto ed un applauso ai tifosi presenti, seppur pochi.

Iniziano dunque i 10 giorni in cui Spalletti valuterà la rosa a sua disposizione e se ci sarà qualche elemento in grado di essere confermato in rosa, su tutti Malcuit e Ounas scalpitano per una eventuale permanenza.