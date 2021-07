Tutino verso il Parma, il Napoli lo tiene d'occhio per il dopo Insigne: intanto fissato il prezzo

Uno dei grandi acquisti del prossimo campionato di Serie B potrebbe essere quello di Gennaro Tutino, in uscita dal Napoli e pronto ad approdare al Parma. L'attaccante è stato il grande protagonista della promozione della Salernitana in Serie A, ecco perché i partenopei sono restii a cederlo a titolo definitivo, se non davanti ad una grossa offerta.

L'edizione di Tuttosport rivela che l'intenzione del Napoli sia cedere il calciatore soltanto in prestito, in modo da valutare un suo possibile ritorno in azzurro in futuro, magari per il dopo Insigne.

Sul Corriere dello Sport, invece, si legge di come il prezzo fissato per la cessione di Tutino sia non meno di 10 milioni di euro.