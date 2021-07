Insigne deluso da alcune parole, ma la sua volontà è chiara

Ai microfoni di Sportitalia il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Insigne e del suo rinnovo:

"Alcune parole non sono state gradite da parte di Lorenzo Insigne e dal suo entourage. Al di là di questo si tratta di una partita molto delicata, ferma restando la fortissima volontà dell'attaccante di restare al Napoli, così come ovviamente Spalletti punta tantissimo su un calciatore come lui"

E ancora: "il rinnovo è una salita che può diventare falsopiano e poi discesa, ma solo se ci si parla senza pregiudizi. Serve un confronto sereno, si può passare anche dai soldi ma va affrontata con serenità. Non è un'operazione semplice, ci vorrà un po'. Se insigne dovesse rompere con il Napoli c'è la barriera di De Laurentiis (valutazione sul cartellino). Se il presidente non scende si rischia di fare come già accaduto con Milik, ma in questo caso è più difficile che vada così. Prima di parlare, però, bisogna aspettare l'incontro tra le parti

Dunque, dopo il termine degli europei si riapre il capitolo che vede come protagonista Lorenzo Insigne ed il suo rinnovo con il Napoli. Una situazione difficile e particolare che potrebbe portare il beniamino dei tifosi lontano dalla città che lo ha reso "il magnifico".