Lo Monaco: "Chi critica Insigne mi fa ridere. C'è un motivo se tutti gli allenatori non possono farne a meno!"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando del successo dell'Italia a Euro2020. Ecco quanto evidenziato:

“Questo successo fa bene all’Italia, il sistema calcio ha bisogno di interventi da parte dello stato e spero che dopo questo europeo si muovano tante cose. È stata una notte indimenticabile per il nostro calcio. Insieme al Brasile siamo la Nazionale che ha vinto più titoli mondiali, il nostro posto è inevitabilmente nei piani alti del calcio mondiale. Questa Nazionale incanta per espressione di gioco ed ha una grandissima prospettiva. Giocatori come Chiellini e Bonucci sono straordinari.

Insigne? Mi fanno ridere i sapientoni che lo criticano. È un giocatore che copre un reparto, il regista della Nazionale italiana su tutta la fascia sinistra. Ecco perché nessun allenatore può fare a meno di lui”.