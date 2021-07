Lady Meret, messaggio d'amore e risposta ai critici: "Per chi dice che non ha giocato neanche un minuto"

Tra i campioni d'Europa, seppur mai impiegato, c'è anche Alex Meret. Terzo portiere, l'estremo difensore azzurro è stato comunque un ottimo uomo spogliatoio, come confermato appena prima della lotteria dei rigori. Insieme a Sirigu, infatti, ha motivato Donnarumma.

Debora Romano, fidanzata di Alex, gli dedica uno straordinario post su Instagram, un messaggio d'amore in risposta alle critiche:

"Per tutti quelli che “non hai giocato nemmeno un minuto”; Per tutti quelli che non sanno la definizione di Squadra; Per chi non crede in te; Per chi ti da poco ma da te riceve tanto; Ma anche per chi crede in te; Per chi non ti ha mai lasciato solo; Per chi mi manda messaggi speciali ed è orgoglioso di te; Per chi sogna di essere come te; Per chi “siamo la nazionale più forte” senza distinzione di ruolo o gerarchia; E poi.. Per il ragazzo d’oro che sei; Per i sacrifici; Per l’umiltà che ti contraddistingue; Per la professionalità; Per la grinta e il cuore che ci metti; Per il pregio di essere felice prima per gli altri e poi per te. Per te stesso. SEI CAMPIONE D’EUROPA".