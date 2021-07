De Laurentiis si complimenta: "Grazie a Mancini e tutta la Nazionale, è stata una serata di gioia per tutto il Paese"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicato un messaggio su Twitter complimentadosi e ringraziando Roberto Mancini e tutta la Nazionale Italiana per la vittoria dell'Europeo.

Ecco quanto scritto: "Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europei. Non era facile imporsi a Wembley contro l’Inghilterra. Una serata di grande gioia per tutto il Paese. Complimenti! #ADL".

