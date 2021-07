Insigne falso nueve: le parole di Pazzini sorprendono

Nel corso di Tutti Convocati, trasmissione su Radio 24, è intervenuto Giampaolo Pazzini:

Mi ricordo una giornata pazzesca, c'era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C'erano 55mila persone e giocavamo con l'Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più.

Italia-Inghilterra? Penso che l'Italia debba fare come ha fatto fino adesso per violare Wembley, giocando bene di squadra e difendendo in modo impeccabile.

Falso nueve? Chiedere del falso nueve a me, che son stato una prima punta. E' stata la morte delle prime punte il falso nueve. Secondo me a Mancini è piaciuta la scelta di Insigne in mezzo all'attacco, ma penso che partirà con Immobile a inizio partita"