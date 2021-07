Moggi a sorpresa: "L'Italia ha già vinto l'Europeo! Vi spiego perché"

L'ex dirigente di Juventus e Napoli, Luciano Moggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli azzurri e della finale di Euro2020. Ecco quanto evidenziato:

"L'Italia ha già vinto l'Europeo e vi spiego il motivo. Non capisco come una Nazione come l'Inghilterra, che si è tolta dall'Europa con la Brexit, possa vincere l'Europeo: noi anche arrivando secondi vinceremmo l'Europeo, in pratica è come se fossimo arrivati primi.

Mancini è stato bravissimo. Ho sempre sostenuto la tesi che divertendosi non si fatica e si può vincere anche dove sembra impossibile. Quindi l'Italia scende in campo senza avere la paura di perdere e con delle certezze anche di vincere, e fanno quindi quello che in casi normali non gli riuscirebbe di fare.

Spalletti al Napoli

Spalletti al Napoli? È un mio corregionale, gli auguro buona fortuna. La difficoltà del Napoli non è l'avversario ma il suo presidente. Se De Laurentiis andrà d'accordo con l'allenatore credo che il Napoli possa fare molto bene e auguro ai tifosi del Napoli di lottare per vincere qualcosa. Spalletti lo conosciamo tutti, è un buon allenatore e ha solo un difetto: essere un po' ombroso. Esserlo nel Napoli con De Laurentiis significa avere poca voce".