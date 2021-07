Mancini alla vigilia della finale: "Spero di avere quella soddisfazione che mi è mancata da giocatore"

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro2020 contro l'Inghilterra. Ecco quanto evidenziato:

"Tensione come all'esordio? Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. L'Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi. Però anche noi siamo forti. Sterling è migliorato molto, dovremo essere bravissimi ma oltre a lui ci sono altri. Non so chi giocherà a destra, poi c'è Kane. Davanti son tutti bravi e con grandi qualità, di velocità e tecnica. Dobbiamo essere tranquilli. Sarà difficile, per tanti motivi, ma dobbiamo esser concentrati sul nostro gioco e cercare di attuarlo al meglio, sapendo che sarà l'ultima partita. Se vogliamo divertirci per altri 90', dobbiamo farlo domani. Poi finirà l'Europeo e andranno in vacanza.

I tifosi? I nostri spero di sentirli alla fine. Durante la partita dobbiamo da pensare a tante cose: difendere bene, segnare. Spero di sentire i nostri a fine gara. Immobile? Tutti hanno bisogno di coccole, dopo 50 giorni insieme. Sono sempre stati giorni belli, positivi, ma io son felice di tutto il loro lavoro. Di Ciro, del Gallo, del poco che ha giocato Raspadori. Tutti hanno dato più del 100% altrimenti non saremmo qui. Sono felice di loro e di quello che hanno fatto. È stato un tragitto difficile, speriamo di divertirci per 90' e poi andare in vacanza. Un ultimo sforzo.

Cosa significa per me questa finale? È tra i momenti più importanti. Ho giocato in Nazionale fino all'Under 21, poi in Nazionale A, ma non abbiamo vinto Europeo U21 e Mondiale che avremmo meritato. È un momento importante per me: rappresentiamo l'Italia, spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore nonostante abbia giocato in Nazionali fortissime".