Visita a Villa Stuart per Ghoulam: le ultime sul recupero

Faouzi Ghoulam continua il suo percorso di riabilitazione dopo l'infortunio patito a marzo. Contro il Bologna, proprio quando sembrava aver recuperato il ritmo partita dopo alcuni impegni in cui era stato impiegato con frequenza, Faouzi rimediò la rottura del legamento crociato.

A distanza di quattro mesi da quello sfortunatissimo 8 marzo, il recupero procede. Il Napoli comunica tramite il suo sito ufficiale:

"Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro. Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo".