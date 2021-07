Alvino: "Rinnovo di Insigne? Bugie sulla richiesta di aumento, ecco come sta la situazione"

Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli Tv e ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

"Non c’è mai stata un’offerta al ribasso per Insigne da parte del Napoli. Io credo che molti con una cattiva informazione stanno avvelenando il clima, anche perché pure dall’altra parte, ovvero quella del calciatore e del suo entourage, non c’è stata una richiesta d’aumento plurimilionaria".

"Insigne ha un altro anno di contratto con il Napoli. Il giocatore e la società si sono dati appuntamento post Europeo per trattare il rinnovo".