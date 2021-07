Adani via da Sky, colpa del litigio con Allegri? Il commento: "Dall'istituto Luce è tutto"

Lele Adani ha annunciato il suo addio a Sky Sport, comunicatogli dal direttore della linea editoriale con una telefonata. La notizia era nell'aria ed era stata confermata già dall'opinionista durante la telecronaca di Inghilterra-Danimarca. Sono molte le teorie sul perché Adani abbia lasciato Sky, non di comune accordo ma per volontà dell'emittente. I due giornalisti Umberto Chiariello e Paolo Ziliani pensano che la colpa possa essere attribuibile allo screzio avuto in diretta con Allegri dopo Inter-Juventus terminata 1-1 nel 2019.

Chiariello, giornalista di Canale 21, scrive su Twitter: "Se torna Allegri alla Juve, è il minimo che possa capitare. E la lista si allunga: Pistocchi, Ziliani, Adani. Attento Piccinini!".

Più polemico invece il giornalista del Fatto Quotidiano, che scrive: "#Adani. Polemizzò in diretta tv con #Allegri sostenendo che la #Juventus giocava male: licenziato. #Marchegiani. Disse, confermandolo anche 24 ore dopo, che il rigore di #Calvarese su #Cuadrado si poteva dare: confermato. Dall’#IstitutoLuce è tutto, a voi la linea. #vogliopizzul"