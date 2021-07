Zazzaroni: "Mancini ha commesso un errore su Insigne"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervento Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport:

"A me interessa che l'Italia abbia vinto, meritare o non meritare non mi interessa. Non abbiamo fatto il catenaccio, ma la Spagna ha giocato meglio di noi. Quando hai giocatori stanchi come Barella o fuori fase come ieri era Verratti può succedere giocare così. Dio è italiano? I giocatori si sono rivolti a Dio, Dio ha scelto noi e non gli spagnoli. Siamo stati bravi nel difenderci, abbiamo creato delle palle gol nitide come quelle di Berardi e sull'uno ad uno devo ammettere che me la sono fatta sotto.

Sostituzione Insigne? In quella posizione faceva molta fatica, ma quando giochi in contropiede dovevi lasciare Immobile, anche se forse è stato il peggiore in campo e credo che Mancini abbia sbagliato a togliere lui e mettere Insigne centrale. Per me i migliori Chiellini e, poi, Di Lorenzo. Donna ruba besso molte volte in difficoltà Chiellini, maledetta costruzione dal basso che io odio visceralmente. Inghilterra o Danimarca? Se perdi a Wembley contro l'Inghilterra hai un sacco di alibi.

Sono iper soddisfatto, tutto quello che arriva adesso è un regalo nel signore del calcio. Ci siamo divertiti per un mese, la nazionale ci ha restituito l'amore per il calcio. Mancini è sempre stato un allenatore bravo e fortunato, ma la Danimarca è stata fortunata al netto del dramma che ha colpito Eriksen. Quindi, penso che passi la Danimarca stasera"