Spinazzola da casa esulta: la reazione dopo aver visto Insigne con la sua maglia! (VIDEO)

Enorme entusiasmo per la vittoria ai calci di rigore da parte dell'Italia che batte la Spagna e vola in finale di Euro2020.

Ad esultare da casa è anche Leonardo Spinazzola, che in TV ha seguito la partita dopo l'infortunio al tendine d'achille. Il terzino ha postato su Instagram un video in cui esulta e ringrazia Lorenzo Insigne e tutti i compagni per il gesto di indossare la maglia e inneggiare il suo nome.

ECCO IL VIDEO: