La Gazzetta critica Insigne: "Non ci riesce mai, polmone creativo collassato"

La Gazzetta dello Sport critica Lorenzo Insigne per la prestazione opaca di ieri, malgrado una grande prova di costante sacrificio da parte del capitano del Napoli. Si legge sulla rosea:

“I nostri cacciatori non riescono a recuperare palla come il solito. E quando la recuperano, non riescono ad alzarla con il fraseggio, ma cercano la profondità come non hanno mai fatto prima.

Molta difficoltà in costruzione anche perché troppe individualità sono sotto standard, a cominciare da Verratti, Emerson e Insigne, che non riesce a mettere piede in partita. Significa che il nostro polmone creativo, lì a sinistra, al momento è collassato”.